Нардеп пришла в Раду в маске-авоське и заявила, что "коронавирус умер"

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське" и похвасталась этим на фото. При этом видно, что все её коллеги носят обычные медицинские маски.

— Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чём причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски! — написала депутат в своём фейсбуке.

В комментариях также разгорелась дискуссия о пользе и вреде ношения маски. Многие поддержали нардепа, отметив, что она делает правильно, что не участвует в "маски-шоу". Позже Богуцкая объяснилась, что это "не авоська, не ажурная маска, не сексуальный атрибут, а элемент масочного демарша".

— Намёк на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и ещё более ненормальных решений Кабмина, — добавила она.