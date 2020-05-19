"Зенит" продлил контракт с Кокориным

Санкт-петербургский "Зенит" продлил контракт с Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за "Сочи". Срок прежнего соглашения истекал 30 июня, однако, поскольку сезон из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, будет завершён позже, УЕФА порекомендовал клубам пролонгировать контракты игроков, чтобы они не остались без работы во время доигровки сезона.

— Слухи из разряда "Слышали звон, но не знаем, где он". Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" продлён на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлён, — цитирует РИА "Новости" президента клуба Александра Медведева.

Кокорин перешёл в "Сочи" 17 февраля этого года и забил три гола в четырёх матчах за клуб.