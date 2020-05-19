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"Зенит" продлил контракт с Кокориным

До конца сезона футболист будет играть за "Сочи".

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Санкт-петербургский "Зенит" продлил контракт с Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за "Сочи". Срок прежнего соглашения истекал 30 июня, однако, поскольку сезон из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, будет завершён позже, УЕФА порекомендовал клубам пролонгировать контракты игроков, чтобы они не остались без работы во время доигровки сезона.

Слухи из разряда "Слышали звон, но не знаем, где он". Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" продлён на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлён, — цитирует РИА "Новости" президента клуба Александра Медведева.

Кокорин перешёл в "Сочи" 17 февраля этого года и забил три гола в четырёх матчах за клуб.

Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, матчи будут проходить без зрителей. До завершения сезона РПЛ осталось сыграть восемь туров.

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