Теракт в США и нищета. Какие ужасы пережила Тутберидзе до тренерской карьеры

В споре тренеров Плющенко и Тутберидзе преимущество главной наставницы "Хрустального" очевидно: она воспитала чемпионов России, Европы, мира и Олимпиады. Однако если говорить о спортивной карьере, то тут как раз бесспорно превосходство двукратного олимпийского чемпиона Плющенко. О том, какой фигуристкой была Тутберидзе, известно мало, хотя её карьера легко может стать сценарием для мощнейшей спортивной драмы.

Первые шаги на льду

Тутберидзе — пятый ребёнок в семье. И на вопрос о том, была ли она самой любимой, как самая младшая, Этери Георгиевна отвечает иронично: папа грузин, конечно, хотел мальчика. Кучерявой девчонке приходилось донашивать одежду за братом и заниматься музыкой по примеру сестёр. А в четыре года зародилась главная любовь её жизни: когда Этери с мамой водили брата на футбол, она увидела юных фигуристов на льду. Магия сказочных принцесс настолько заворожила девочку, что она твёрдо решила встать на коньки.

Мама сомневалась, но Этери уже тогда умела стоять на своём и всё же пришла в секцию. Поначалу ей приходилось буквально ползать по льду, потому что на коньках она никогда не стояла. На каток водил отец: чтобы прокормить большую семью, ему приходилось работать в нескольких местах, а полтора часа на катке были его законным перерывом на сон. Видя тяготы семьи, юная Тутберидзе очень старалась и в конечном итоге оказалась в пятёрке лучших спортсменов своего первого тренера Евгении Зеликовой, благодаря чему попала в группу её супруга — заслуженного тренера Эдуарда Плинера.

Плинер и Тутберидзе (справа). Фото © Wikipedia.org / fsrussia.ru

Именно Плинера Тутберидзе считает своим главным ментором в фигурном катании. По её словам, у него были особенная энергетика и подход к спортсменам, благодаря чему ему всегда удавалось достучаться до фигуриста и объяснить сложные вещи простым языком.

Неудачные попытки перерастали в отчаяние, казалось, что жизнь заканчивается, что ничего и никогда не выйдет. И тут приходил Плинер в своих унтах, что-то показывал, шептал, проводил по спине рукавицей, поворачивал твоё плечо, и всё оказывалось настолько просто и логично, как выдох. Это особый дар Этери Тутберидзе

Юная Тутберидзе владела двойным акселем, тройным сальховом и тройным тулупом — солидным набором прыжков для маленькой фигуристки по тем временам. Однако чем чаще тренер уезжал на соревнования с другими спортсменами, тем хуже получались прыжки, что приводило к травмам. Трещина в позвонке и невероятный скачок в росте (22 сантиметра за три месяца) вынудили Тутберидзе уйти в танцы на льду. Спустя много лет тот же путь повторит её дочь Диана Дэвис.

Работа с Тарасовой и переезд в Америку

В танцах на льду Тутберидзе меняла тренеров и партнёров, пытаясь обрести себя. Пришла даже к Татьяне Тарасовой, но той тогда было не до Этери: она готовила к Олимпиаде пару Климова — Пономаренко. Юной Тутберидзе грезить олимпийскими наградами тогда не приходилось — до таких больших турниров, будучи фигуристкой, она так и не добралась.

Этери Тутберидзе с партнёром Вячеславом Чичекиным. Фото © Fsrussia.ru

Фигурное катание не давало особенных денег, в стране началась перестройка, и от отчаяния Тутберидзе согласилась на первое предложение о работе: поехать в США с балетом на льду. А это означало одно: конец спортивной карьеры. Решение далось тяжело, и Этери Георгиевна до сих пор жалеет, что тогда не нашлось человека, который бы её переубедил.

Став тренером, я всегда даю спортсменам шанс вернуться. Меня часто спрашивают, зачем? Наверное, потому что в своё время меня никто не убедил изменить решение и эта боль нереализованности осталась Этери Тутберидзе

Ужасы жизни в Америке

Запад встретил Тутберидзе, которой тогда не было ещё и 20 лет, не очень радушно. Сначала труппу задержали на границе из-за проблем с паспортами, пустив в США только москвичей, среди которых была и Тутберидзе. Однако начать работать в неполном составе балет не мог: пришлось месяц ждать остальных. Молодым спортсменам приходилось ходить в баптистские церкви, потому что после службы там раздавали бутерброды — так Тутберидзе и питалась.

Тутберидзе в ледовом шоу. Фото © Uznayvse.ru

А когда заветный месяц прошёл и труппа наконец-то собралась, проблем стало только больше. Оказалось, что россияне нарушили условия контракта, и соглашение просто аннулировали, оставив Тутберидзе и её коллег в чужой стране на произвол судьбы. Они мыкались по приютам для бездомных и питались едой, которую привозили неравнодушные местные жители. Но жизнь на матрасах в старых офисных зданиях показалась сказкой, когда случилось самое страшное — теракт в Оклахоме в 1995 году.

168 погибших, 680 раненых, 324 повреждённых здания — до 11 сентября это был крупнейший теракт в истории США. И Этери Тутберидзе оказалась в его эпицентре. Не просто находилась в том же городе или районе, а в буквальном смысле чуть не погибла под завалами.

В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9:04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики… Когда видишь нечто подобное в новостях, то кажется, всё происходит быстро, за секунды. В действительности события разворачиваются как в замедленной съёмке. За эти мгновения успеваешь подумать о стольких вещах. Помню, как мелькнула мысль, что если суждено погибнуть под завалами, то лучше бы сразу, без боли, без мучений… Этери Тутберидзе

Оказавшись возле уничтоженного до основания здания в сланцах, полотенце и с зубной щёткой в руках, юная фигуристка застыла на месте и не знала, что делать, а вокруг кричали, что сейчас будет второй взрыв. Её спас пожарный, который затем приютил у себя. Как пострадавшей в теракте, Тутберидзе выплатили 1200 долларов, которые она потратила на подержанную машину и уехала из Оклахомы.

Через тернии к звёздам

Около четырёх лет Тутберидзе всё-таки проработала в американских шоу, а затем её партнёр решил закончить с фигурным катанием, и Этери Георгиевна вернулась в Россию. В Москве её не брали на работу, не давали катков, но начинающий тренер верила, что её ждёт успех.

Мной двигало огромное желание доказать, что все те люди, которые послали меня на цирковую площадку, ошиблись. Я очень благодарна им за всё, потому что, не испытав унижения, не стала бы тем, кем являюсь сейчас. Жизнь всё расставила по своим местам Этери Тутберидзе