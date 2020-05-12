"Жалеть я никого не буду". Почему фигуристы бегут от Тутберидзе

Если вы думаете, что ваш май не задался из-за самоизоляции, то над вами сквозь слёзы где-то в США смеётся Этери Тутберидзе. Известной наставнице не привыкать терять спортсменок, и в прошлый раз всё произошло как раз в мае 2018 года, когда стало известно, что Евгения Медведева покидает "Хрустальный" и уезжает тренироваться в Канаду. Но то, что творится сейчас, уже превзошло масштабы ситуации двухлетней давности.

Главная новость — это переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Мощный удар в контексте соперничества двух тренеров. Но ведь этим трансфером дело не ограничилось. В том же направлении последовала суперперспективная Вероника Жилина, которая в 11 лет уже освоила четверной тулуп и тройной аксель. Тренер Сергей Розанов, который в "Хрустальном" занимался с юниорами, тоже ушёл к Плющенко.

Но и это ещё не всё: сразу же появились слухи о переходе 16-летнего Егора Рухина от Тутберидзе к Плющенко. Они подтвердились наполовину: спортсмен действительно покидает "Хрустальный", но тренироваться будет в ЦСКА. Не прошло и нескольких часов, как новый бум: 13-летняя Аделия Петросян тоже сказала Тутберидзе "прощай". Возможно, пока вы читаете этот текст, кто-то ещё забирает документы из "Самбо-70". Это уже не просто уход отдельных спортсменов, а настоящее бегство. Но от чего же фигуристам бежать?

Причина № 1. Жёсткие методы

О жёстких методах работы Этери Тутберидзе уже ходят легенды. Холодного взгляда тренера фигуристки боятся настолько, что многие из ушедших даже не решились на прощальный разговор с благодарностью за годы совместной работы. От Медведевой Этери Георгиевна так и не дождалась букета цветов, а Юлия Липницкая звонила в федерацию вместо личного разговора с тренером. Сама наставница прекрасно понимает, что её тактику работы выдерживают не все, но свой подход объясняет большой любовью.

Конечно, куда проще не ставить девочек на весы в переходном возрасте, не отбирать у них еду, не заставлять бегать кроссы… Конечно, ребёнку обидно, он очень часто ищет, кому пожаловаться. Не все ведь понимают, что, если тренер кричит, значит, любит. Значит, он видит в тебе что-то такое, чего нет в других спортсменах. Жалеть я никого не буду. Если начну, ничего не получится Этери Тутберидзе

От Тутберидзе фигуристки уходят настолько загнанными в рамки тренировочных программ, что тут же начинают рассуждать о свободе. Жёсткая система даёт результат, это бесспорно, но ещё и оставляет след в виде психологических проблем.

Причина № 2. Недостаток внимания

Главной причиной ухода из "Хрустального" Александры Трусовой называют недостаток внимания со стороны тренера. Эта история совершенно не нова: мы прекрасно помним, что из-за этого ещё двадцать лет назад от Мишина уходил Ягудин (и выиграл Олимпиаду, кстати).

То же самое актуально и для Евгении Медведевой, которая была уверена (а может, и до сих пор), что проиграла Олимпиаду из-за того, что Тутберидзе решила сделать ставку на Загитову. Подход тренера в том, чтобы "всем давать равные шансы", но в случае, когда у тебя две, а то и три лучшие фигуристки мира, это неизбежно приведёт к конфликтам. После короткой программы на чемпионате России в Красноярске в декабре 2019 года Алёна Косторная была самым счастливым человеком, но не потому, что выиграла с рекордными баллами, а потому, что Тутберидзе впервые её похвалила. Трусова, видимо, так и не дождалась, хотя именно в ней Этери видела свой главный актив.

Причина № 3. Конкуренция

Одно дело, когда спортсмену недостаёт внимания тренера, другое — когда он физически и психологически не справляется с конкуренцией. Паненкова, Тараканова, Цурская хоть и подавали надежды, но до больших побед так и недотянули. А уйдя к другим наставникам, потеряли даже тот уровень, который держали у Тутберидзе.

Они должны понимать: раз уж пришли в такой тяжёлый вид спорта, то, наверное, пришли не просто так, а за результатом. А раз так, надо уметь терпеть Этери Тутберидзе

В команде Тутберидзе очень сложно находиться, если ты ежетурнирно не выигрываешь медали. Один из долгожителей группы, Морис Квителашвили, на чемпионате Европы 2020 года наконец-то взошёл на пьедестал почёта и в качестве поздравлений получил вот такие слова: "За 11 лет не было НАСТОЯЩЕЙ медали — это как в браке без детей, только настоящие чувства удерживают людей вместе". А если этих чувств (читай, медалей) нет, то и...

Причина № 4. Травмы

Что именно происходит на катке в "Хрустальном" — конечно, загадка и "тайна производства". Но на производстве, как известно, нередки и травмы, отвечать за которые, правда, уже никому не приходится. Чтобы удержаться в команде Тутберидзе, нужно постоянно разучивать сложные элементы, а это всегда опасно для здоровья спортсмена, ведь оборачивается тысячами падений на лёд. Перспективный фигурист Адьян Питкеев в 21 год уже давно тренер, а не спортсмен, потому что его тело просто не выдержало нагрузок Тутберидзе. Он просил снять его с турнира из-за травмы, но тренер сказала выступать через боль.

Помню только то, что было до первого падения. А потом ничего не помню — что-то делал, что-то было. В глазах темно. Очень больно. Утром меня тогда сильно скрутило, я и ходил-то еле-еле. Мне сделали много уколов Адьян Питкеев

О сложностях обучения четверным прыжкам отлично говорит история Алёны Канышевой. Фигуристка ещё в декабре 2018 года была третьей в финале юниорского Гран-при вслед за Косторной и Трусовой. Однако в январе 2020 года объявила о завершении карьеры в одиночном катании и переходе в танцы на льду: то есть прыгать она больше не может. Об уходе от Тутберидзе Алёна не объявляла. Пока.

Причина № 5. Характер

Меньше слов, больше дела. Так вкратце можно охарактеризовать подход Тутберидзе к тренировкам. Никаких "бьютифул" и "эмэйзинг", столь популярных в группе нынешнего тренера Евгении Медведевой Брайана Орсера. Скорее "недокрут" и "повторить". Такую методику могут выдержать не все, и если поначалу спортсмены слепо следуют схеме, то, повзрослев, начинают спорить с тренером. Так было с Липницкой и Медведевой, которые, сделав себе имя, хотели и программы делать себе самостоятельно.

Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошёл с подиума, и ты никто, ты должен всё доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем Этери Тутберидзе