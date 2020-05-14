"Делается организованно". Эксперты отметили спланированность распространения фейков о коронавирусе в России

Среди жителей Дагестана и Северной Осетии стала распространяться информация о том, что якобы на территории республик поступили в продажу медицинские маски, заражённые новым вирусом. Сообщения об этом, прежде всего, рассылаются через мессенджер WhatsApp. Однако все эти сообщения являются фейками. Министерству здравоохранения Дагестана пришлось разместить на своей официальной странице в "Инстаграме" пример такой лживой аудиозаписи и опровержение.

Как рассказала Лайфу директор "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина, аналогичные неправдоподобные вбросы продолжают регулярно появляться в Сети. Различные вариации записей одинаковой лживой информации, а также то, что все подобные фейки публикуются в пострадавших от коронавируса регионах, говорит о спланированной информационной атаке.

— Этот конкретный фейк распространился в "Вотсапе", есть его разные вариации, разными голосами записана эта информация. К сожалению, Северный Кавказ, а особенно Дагестан, находится под особым вниманием со стороны распространителей фейковой информации. Мы считаем, что это делается сознательно, организованно. Каждую неделю появляются новые тематики, новые вбросы таких фейков, именно на территории в последнее время Дагестана, ранее это была ещё Северная Осетия и ряд других регионов Кавказа. И не менее 10–15 новых тем возникает в этом регионе каждую неделю. Распространяются они достаточно быстро, в течение двух-трёх часов благодаря мессенджерам в первую очередь, "Вотсапу" — особенно. Мы считаем, что это делается спланировано, организовано с целью дестабилизации в конкретном регионе, — пояснила Екатерина Мизулина.

Целью таких фейков, по мнению экспертов, является провокация в регионах Северного Кавказа протестных настроений среди населения. Но в конечном счёте страдает здоровье людей и под угрозой находятся их жизни, подчёркивает Мизулина.

— Как вы видите, в данном фейке о "заражённых масках" людям рекомендуется не приобретать медицинские товары, медицинские изделия в аптеках. Соответственно, если не будут приобретаться эти изделия, будет большее количество заражённых граждан, потому что мы знаем, что маска защищает от передачи вируса от одного человека к другому. Это чистая провокация, естественно, она несёт за собой вред здоровью большого количества людей, — подытожила директор "Лиги безопасного Интернета".

Ранее Лайф разбирался, кто распускает фейки о коронавирусе в России и для чего. Оказалось, что "режиссёр-постановщик" роликов с нелепыми слухами разместился в Лондоне и оттуда наблюдает за резонансом после своего творения.