Корона-хайп Волкова. Зачем соратник Навального придумывает страшилки про "занижение смертности"

Существует известная байка про то, что есть ложь, большая ложь и статистика. Статистика, впрочем, тут ни при чём — сухие данные сами за себя постоять не могут и становятся жертвой манипуляций со стороны разного рода медийных провокаторов, особенно во время таких экстраординарных событий, как глобальная пандемия коронавируса. В нашей стране на этом позорном поприще отличились представители несистемной оппозиции и в первую очередь сторонники и ближайшее окружение блогера Алексея Навального. Практически с момента старта активной фазы распространения коронавирусной инфекции внутри России как сам Навальный, так и его личный окулист Анастасия Васильева, а также экс-начальник штаба Навального Леонид Волков взяли курс на нагнетание истерии вокруг цифр выявленных пациентов с CoViD-19, а также по поводу "реальной" статистики смертности от новой инфекции.

И по довольно подозрительному стечению обстоятельств цифры якобы "занижения" процента смертности от ковида, озвучиваемые Волковым и другими людьми из окружения Навального, совпадали по времени с организовываемыми на Западе информационными вбросами относительно российской медстатистики. Судите сами: около недели назад выходит скандальная статья в Financial Times, в которой утверждается, что реальное количество погибших от коронавируса в России больше на 70%, чем по официальным данным. Никаких конкретных аргументов в статье нет, все прикидки основаны на узкой выборке в Санкт-Петербурге и Москве, причём применяются простая экстраполяция и записывание в потенциально умерших от коронавируса всех смертей с неясной этиологией. Но тему с 70-процентным занижением показателей смертности тут же подхватывает и Волков, который ранее вопил о том, что Россия якобы "не справилась". Волков там также занимался манипуляциями, выдавая абсолютные цифры вместо относительных в пересчёте на один миллион.

Затем он утверждал, что региональная статистика врёт и на грани смерти находится уже порядка 400 тысяч человек. Опять-таки без каких бы то ни было доказательств. И вот сегодня Волков опять решил перещеголять свои же собственные набросы. Со ссылкой на материал карманного издания Навального "Медиазона" он заявил, что — внимание! — статистика смертности от CoViD-19 занижена в 7–10 раз. Это уже переходит все разумные границы и реально смахивает на умышленное распространение фейков и преднамеренное сеяние паники. Сейчас нет смысла даже разбирать все натяжки материала, на который ссылается Волков. Достаточно просто задать себе простой вопрос, исходя из банального здравого смысла. Если взять официальную цифру умерших от последствий заражения коронавирусом (а это чуть больше 2,8 тысячи человек), то получается, что, по логике Волкова, у нас должно было быть около 28 тысяч трупов в реальности. Неужели кто-то думает, что такой массовый мор, особенно в эпоху соцсетей и тотальной прозрачности, можно было бы скрыть каким-то образом? Где эти бесконечные ряды кладбищ, дымящиеся трубы крематориев и т.д.? Почему любители съёмок с квадрокоптеров из ФБК не показывают нам эти страшные кадры?

Ответ на самом деле кроется в том, что западные кураторы всей этой группирующейся вокруг Навального команды дали распоряжение на активизацию информационной кампании против России. Это следует из анализа высокой степени скоординированности информационных вбросов западных СМИ и их синхронной отработки командой ФБК. Мало того, по всем канонам пропаганды они создают внутри страны различные фейковые структуры и искусственно накачивают в медиапространстве различных персонажей, которые затем становятся спикерами для иностранных СМИ. Такую операцию они проворачивают с Васильевой, которая вдруг почему-то для иностранных корреспондентов стала "врачом". Про реальных героев-врачей, борющихся с коронавирусом, они предпочитают помалкивать.