В Кремле рассказали о приглашении Макрона на Парад Победы 24 июня

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в данный момент идёт работа по возобновлению приглашений лидерам стран СНГ на Парад Победы, который состоится 24 июня. Он отметил, что в отношении других глав государств каждый случай будет прорабатываться отдельно.

— В плане верстания графиков международных лидеров это достаточно короткий срок. Там в каждом отдельном случае будет прорабатываться... Были контакты с французской стороной, — ответил Песков на вопрос журналиста о приглашении президента Франции Эмманюэля Макрона.