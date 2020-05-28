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В Кремле рассказали о приглашении Макрона на Парад Победы 24 июня

Пресс-секретарь президента отметил, что соответствующий вопрос будет прорабатываться отдельно для каждой страны.

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Фото © ТАСС / Zuma

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в данный момент идёт работа по возобновлению приглашений лидерам стран СНГ на Парад Победы, который состоится 24 июня. Он отметил, что в отношении других глав государств каждый случай будет прорабатываться отдельно.

В плане верстания графиков международных лидеров это достаточно короткий срок. Там в каждом отдельном случае будет прорабатываться... Были контакты с французской стороной, — ответил Песков на вопрос журналиста о приглашении президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня. Это памятная дата, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад победителей. Подготовка военной техники к масштабному мероприятию уже началась. Кроме того, несколько иностранных лидеров заявили о готовности приехать в Москву 24 июня.

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