Путин объявил дату Парада Победы

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня.

— Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и в других городах. Мы сделаем это 24 июня, — отметил президент в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Такая дата выбрана неслучайно — 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победителей на Красной площади, который принимал маршал Георгий Жуков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса президент России принял решение перенести проведение Парада Победы и шествия "Бессмертного полка". 9 Мая по всей стране состоялись воздушные парады, а также многочисленные онлайн-акции, так как массовые мероприятия ради безопасности граждан также были отменены.