В Миннесоте второй день — массовые протесты из-за убийства темнокожего. Уже есть одна жертва — видео

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В американском штате Миннесота второй день подряд продолжаются массовые беспорядки после того, как во время жестокого задержания полицией скончался афроамериканец.
Как сообщает Star Tribune со ссылкой на правоохранителей США, во время акции протеста погиб один человек. Стрельбу открыл владелец ломбарда, когда участники протеста начали грабить местные магазины. Они также подожгли расположенный рядом магазин автозапчастей.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что обстановка в крупнейшем городе штата Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Власти города просят ввести федеральную национальную гвардию.
Напомним, 25 мая в американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, после жестокого задержания местной полицией скончался темнокожий мужчина. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и массовые беспорядки.
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