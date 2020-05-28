Фигурист, которого обвиняли в "голубом" катании, сделал каминг-аут

— Немного забавно, как люди отреагировали на эту публикацию. Я не считаю, что это был каминг-аут. Я никогда не высказывался публично о своей ориентации, потому что не считал нужным этого делать. Но, конечно, многие узнали об этом впервые. Раньше меня удерживало то, что я всегда думал, что не нужно демонстрировать личную жизнь. У меня складывалось впечатление, что спортсмены-геи больше известны из-за своей ориентации. Я хочу, чтобы меня знали не как фигуриста-гея, а как призёра Олимпийских игр, — сказал Сизерон изданию Tetu.