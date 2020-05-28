Фигурист, которого обвиняли в "голубом" катании, сделал каминг-аут

Серебряный призёр Олимпиады и четырёхкратный чемпион мира в танцах на льду Гийом Сизерон открыто заявил о своей гомосексуальности. Он выложил в "Инстаграм" фотографию с партнёром в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.
— Немного забавно, как люди отреагировали на эту публикацию. Я не считаю, что это был каминг-аут. Я никогда не высказывался публично о своей ориентации, потому что не считал нужным этого делать. Но, конечно, многие узнали об этом впервые. Раньше меня удерживало то, что я всегда думал, что не нужно демонстрировать личную жизнь. У меня складывалось впечатление, что спортсмены-геи больше известны из-за своей ориентации. Я хочу, чтобы меня знали не как фигуриста-гея, а как призёра Олимпийских игр, — сказал Сизерон изданию Tetu.
Ранее олимпийский чемпион из России Роман Костомаров обвинял Сизерона в "голубом" катании. Экс-партнёр Татьяны Навки заявил, что по французу непонятно, партнёрша он или партнёр. Тогда француз дал неоднозначный ответ: "Если Роман не видит во мне мужчину, наверное, это его проблема, а не моя, разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки".