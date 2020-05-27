НХЛ кинула Овечкина с рекордом Гретцки. Но подарила плей-офф Панарину

Вслед за футболом возвращается и большой хоккей: НХЛ объявила о возобновлении сезона. Чтобы минимизировать потери из-за трёхмесячного простоя, боссам пришлось придумать хитрые схемы, которые порадуют не всех.

Никакой регулярки, только игры на вылет

На момент остановки регулярного чемпионата сыграно было 70 матчей из запланированных 82, то есть порядка 85% сезона. Но на оставшиеся 15 времени попросту нет, поэтому лига приняла решение сразу играть плей-офф. Обычно туда попадает по восемь лучших команд каждой конференции, сейчас — по 12. Это означает, что сезон не смогут продолжить только семь безнадёжных неудачников лиги: "Баффало", "Нью-Джерси", "Оттава", "Детройт", "Анахайм", "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе". Почему за бортом остались именно они? НХЛ составила специальную таблицу по проценту заработанных очков в проведённых поединках. "Баффало", например, не хватило всего одного выигранного поединка, чтобы сравняться с "Монреалем".

Нижняя часть таблицы Восточной конференции по проценту побед. Фото © Nhl.com

Чтобы сетка плей-офф пришла в привычный вид, пришлось прибегнуть к ещё одному разделению. Четыре лучшие команды регулярки автоматически попадают в первый раунд, а вот восьми другим придётся ещё побороться за это право в матчах между собой. И, пока худшие из лучших будут биться в предварительном раунде плей-офф, лидеры сыграют мини-турнир, чтобы распределить места: от первого до четвёртого.

Это только звучит сложно, но на самом деле схема довольна проста. Рассмотрим на примере того же Востока. Вот так выглядит турнирная таблица конференции по проценту набранных очков.

Верхняя часть таблицы Восточной конференции по проценту побед. Фото © Nhl.com

"Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия" уже в первом раунде, им нужно только определить места посева с помощью мини-турнира. Остальных ждёт борьба предварительного раунда:

"Питтсбург Пингвинз" против "Монреаль Канадиенс".

"Каролина Харрикейнз" против "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Нью-Йорк Айлендерс" против "Флорида Пэнтерз".

"Торонто Мэйпл Лифс" против "Коламбус Блю Джекетс".

Где и когда — пока вопрос

НХЛ пока обрисовала только примерные сроки для проведения плей-офф: лето и ранняя осень. Более точное расписание будет зависеть от ситуации с CoViD-19. То же самое касается и городов, в которых будут проводить матчи. Лига решила, что наиболее безопасно будет провести все матчи в двух городах, чтобы не переносить вирус. В каких именно, пока не решили, это тоже будет зависеть от того, где более благоприятная эпидемиологическая обстановка. Кандидатов десять: Чикаго, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Ванкувер, Коламбус, Питтсбург и Торонто.

The @NHL has released a Return to Play Plan for the 2019-20 season.



◾ 24 teams to compete for #StanleyCup

◾ 2 hub cities will host games

◾ Protocol for return to training

◾ Draft Lottery



Full Details: https://t.co/JGXioEC4FA pic.twitter.com/3KoUjPRsq4 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 26, 2020

Игры, само собой, будут проходить при пустых трибунах. Но, чтобы болельщикам, находящимся у экранов, не было грустно из-за атмосферы предсезонного турнира, организаторы собираются удивлять различными фишками.

Будь то звуковые эффекты или эффект виртуального присутствия, мы планируем уделить значительное внимание и вложить немало денег в то, чтобы сделать телевизионную презентацию этих матчей максимально привлекательной Гэри Беттмэн Комиссионер лиги

Овечкину дали приз, но лишили погони за Гретцки

Поскольку регулярный чемпионат официально завершён, лига уже назвала обладателей некоторых призов. Немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" выиграл "Арт Росс Трофи" как лучший бомбардир — у него 110 очков в 71 матче.

Александр Овечкин, заколотивший 48 шайб, в девятый раз в своей карьере взял "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу лиги. И эта награда даже немного грустная, и не потому, что россиянин разделил приз с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона". Главная интрига для всего хоккейного мира последних сезонов — сможет ли Ови добраться до вечного рекорда Уэйна Гретцки. И досрочно остановленный регулярный чемпионат снова отбирает у россиянина драгоценное время.

"Вашингтон" успел сыграть 69 матчей, а это значит, что у Овечкина в запасе оставалось целых 13 игр. Мы, конечно, не можем знать наверняка, сколько именно шайб успел бы настрелять Александр из своего "офиса" в левом круге вбрасывания. Но вот в чём сомневаться не приходится: уж два гола на свой счёт Овечкин бы точно записал, доведя таким образом лицевой счёт до 50. В таком случае это был бы девятый сезон капитана "Вашингтона" с 50+ голами и хотя бы по этому показателю он уже бы догнал великого Гретцки.

Но пока все остаются при своих: у Гретцки 894 шайбы, у Овечкина — 706. До легендарного канадца по-прежнему остаётся 188 шайб. Такое ощущение, что вселенная не хочет, чтобы Ови всё-таки догнал Уэйна: россиянину мешает то локаут, то вот теперь коронавирус. Но это наверняка только раззадорит 34-летнего капитана "Вашингтона". Он, кстати, стал отцом во второй раз. А когда это случилось впервые, "Кэпиталз" взяли Кубок Стэнли. Ну, вы понимаете.