Пелагея официально подала на развод с Иваном Телегиным

Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда Москвы.

Согласно информации представителя государственного органа правосудия, дату первого заседания по бракоразводному процессу назначат в ближайшее время. При этом певица обратилась с заявлением в судебный, а не мировой участок. Это значит, что часть вопросов касательно алиментов и имущества будет решаться с помощью адвокатов.

Ранее сообщалось, что недвижимость, имущество и опеку над единственной дочерью пара делить не собирается и каждый из партнёров останется "при своём". В частности, Иван заберёт дом и машину, а Пелагея — квартиру и дочь. Но теперь, учитывая обращение певицы в суд, бракоразводный процесс может закончиться несколько иначе.

Напомним, Телегин и Пелагея расписались в 2016 году. Хоккеист ради певицы бросил свою девушку с маленьким ребёнком. В браке у супругов родилась дочь Таисия.