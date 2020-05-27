Пелагея официально подала на развод с Иваном Телегиным

Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда Москвы.
Согласно информации представителя государственного органа правосудия, дату первого заседания по бракоразводному процессу назначат в ближайшее время. При этом певица обратилась с заявлением в судебный, а не мировой участок. Это значит, что часть вопросов касательно алиментов и имущества будет решаться с помощью адвокатов.
Ранее сообщалось, что недвижимость, имущество и опеку над единственной дочерью пара делить не собирается и каждый из партнёров останется "при своём". В частности, Иван заберёт дом и машину, а Пелагея — квартиру и дочь. Но теперь, учитывая обращение певицы в суд, бракоразводный процесс может закончиться несколько иначе.
Напомним, Телегин и Пелагея расписались в 2016 году. Хоккеист ради певицы бросил свою девушку с маленьким ребёнком. В браке у супругов родилась дочь Таисия.
О разводе в декабре 2019-го сообщила сама Пелагея после новостей о том, что у Телегина появилась другая. Новой возлюбленной хоккеиста оказалась блондинка Мария Гончар, которую называют дочкой богатых родителей, любящей тусовки. Несмотря на подобные обстоятельства, певица повела себя тогда довольно мудро и заявила о надежде остаться хорошими родителями. "Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси", — писала она в своём инстаграме.