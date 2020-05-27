В России началась подготовка военной техники к Параду Победы

К тренировкам парада в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, военную технику начали готовить в Восточном военном округе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.
— Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин, — говорится в сообщении.
В апреле решением командующего войсками ВВО на временное хранение поставили более 450 единиц боевой техники, которые должны были принять участие в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника.
Также, как сообщило Минобороны РФ, в подмосковном Алабине к тренировкам Парада Победы и подготовке военной техники приступили служащие гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня. А 9 Мая по всей стране прошли воздушные парады, а также многочисленные онлайн-акции, так как массовые мероприятия ради безопасности граждан тоже были отменены.