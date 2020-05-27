В России началась подготовка военной техники к Параду Победы

К тренировкам парада в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, военную технику начали готовить в Восточном военном округе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

— Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин, — говорится в сообщении.

В апреле решением командующего войсками ВВО на временное хранение поставили более 450 единиц боевой техники, которые должны были принять участие в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника.

Также, как сообщило Минобороны РФ, в подмосковном Алабине к тренировкам Парада Победы и подготовке военной техники приступили служащие гвардейской танковой армии Западного военного округа.