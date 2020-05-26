"Даже слеза прошибла". Москвичей обрадовало решение провести Парад Победы 24 июня

Москвичи с радостью восприняли новость о проведении Парада Победы 24 июня. Горожане считают, что 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне нужно обязательно отметить.

— Конечно, надо проводить. Любой человек будет рад этому. Это великий праздник, это до мурашек, это вечная память, — рассказала Лайфу Екатерина.

Многие признались, что с удовольствием придут на парад.Также они охотно станут участниками шествия "Бессмертного полка". Горожане отметили, что День Победы — праздник особый, который будет переходить из поколения в поколение.

— Мне кажется, лучше праздника в нашей стране нет. В любом случае всегда верим: в себя, в свою страну, в нашу Победу. Она всегда будет с нами, с нашими внуками и правнуками, — поделилась Татьяна и отметила, что её "даже слеза прошибла".

— Парад Победы — это традиция, которую мы должны передавать из поколения в поколение. Я считаю, что всё это правильно. Да, мы немного перенесли из-за коронавируса. Но мы всё-таки проведём, и это здорово, — добавила Анна.

Напомним, президент РФ назвал новую дату проведения Парада Победы сегодня в ходе совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Дата выбрана неслучайно — 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победителей на Красной площади, который принимал маршал Георгий Жуков.