Путин предложил провести шествие "Бессмертного полка" 26 июля

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить на 26 июля проведение шествия "Бессмертного полка". Об этом глава государства сказал на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

— Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, — отметил президент. — Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесём "Бессмертный полк" ещё на месяц после 26 июля.