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Путин предложил провести шествие "Бессмертного полка" 26 июля

Однако в случае появления новых рисков мероприятие будет вновь отложено.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить на 26 июля проведение шествия "Бессмертного полка". Об этом глава государства сказал на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, — отметил президент. — Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесём "Бессмертный полк" ещё на месяц после 26 июля.

Также глава государства на этой встрече назвал возможную дату проведения Парада Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

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