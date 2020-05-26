Президенты Казахстана и Молдавии приняли приглашение Путина посетить парад Победы в Москве 24 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом глава республики в написал в своём Twitter.

- В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня, - написал он.

В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с Президентом России В. Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 26, 2020

Кроме того, президент Молдавии Игорь Додон уже подтвердил свой приезд в Москву 24 июня. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Кармену Стерпу.

Ранее во вторник президент Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня, и такая дата выбрана неслучайно. 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победителей на Красной площади, который принимал маршал Георгий Жуков.