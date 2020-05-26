В МЧС рассказали, что период паводков в России подходит к концу

В России подходит к концу период паводков. Об этом сегодня президенту России Владимиру Путину доложил глава МЧС России Евгений Зиничев. По его словам, на сверхкритические параметры подтопления в связи с таянием снегов не вышли.

— В целом на территории России он [период паводков] проходит в соответствии с нашими прогнозами и моделями и подходит к завершению. Традиционно у нас сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, но уже сейчас можно говорить, что на сверхкритические параметры они не вышли, — сказал Зиничев.

Глава МЧС России добавил, что ледоход в России завершится к концу текущей недели. Он также рассказал об аномальной паводковой ситуации в Северо-Западном федеральном округе, где в связи с затяжным атлантическим циклоном выпало большое количество осадков. В частности, Зиничев назвал Архангельскую и Вологодскую области, Республику Коми, а также Ненецкий автономный округ.