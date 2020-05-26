Удивился, увидев полицию. Житель Приморья объяснил, зачем спрятал детей в лесу от коронавируса

Прятавшийся вместе с тремя детьми от коронавируса, а также от "чипизации" и сетей 5G житель Приморья Алексей Ивлев рассказал, что максимально самоизолировался, опасаясь за здоровье детей. Как он заверил Mash, решение уйти в лес дети полностью поддержали, а для проживания в условиях дикой природы у него было всё необходимое — от палатки до солнечной электростанции. Но мужчина признал, что действительно никого не уведомил о своём решении. Потому и был удивлён появлению полиции в лесу.

— Вы знаете, для меня на самом деле было несколько удивительно увидеть поднимающихся полицейских, осторожно вышагивающих в массиве лесных деревьев. Я вышел из палатки и заметил просто целую цепочку, но они направлялись несколько в другую сторону. Палатка была специальной раскраски, то есть её обнаружить в лесу достаточно непросто. Мы ни от кого не прятались и особо не маскировались. Я вышел и, чтобы привлечь их внимание, просто сказал: "Добрый день", — рассказал Алексей Ивлев.

Как выяснилось, тревогу после исчезновения детей забила директор школы посёлка Кавалерово. Младшие Ивлевы перестали получать и присылать домашние задания, а потом и не пришли на итоговую аттестацию. Когда семью не обнаружили по месту прописки, объявили всех в розыск.

На Ивлева завели административное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Детей пока забрали, их намерены отправить в социально-реабилитационный центр.