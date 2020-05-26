"Фееричный обманщик". Лайф узнал о прошлом подозреваемого в убийстве кубинки

Подозреваемый в убийстве гражданки Кубы в Москве Александр А. не раз промышлял обманом. Как выяснил Лайф, мужчина несколько лет предлагал в Сети услугу по ковке ножей, забирал аванс у клиентов и исчезал. "Кузнец" даже прикидывался больным раком или врал, что у него умер сын. Когда за ним закрепилась репутация мошенника, Григорий К. сменил имя и фамилию.

В Сети потерпевшие называют его фееричным обманщиком. Обманутые клиенты подсчитали, что в общей сумме злоумышленник обманул их почти на сто тысяч рублей.

Алексея из Иркутска тоже обокрал Александр. Когда на сайте автолюбителей он познакомился со злоумышленником, того звали ещё Гришей. Алексей с новым знакомым решили ремонтировать автомобили. Первый заказчик им заплатил 50 тысяч рублей. Сумму мужчины поделили пополам и сняли бокс, чтобы работать. Через некоторое время Александр пропал.

— Сказал, что болеет, якобы рак мозга. Наших ребят он тоже там обманывал по мелочи, на деньги кидал. Мы однажды поймали его и закрыли ночевать в этом боксе. На утро пришли — ни машины, ни инструмента, ни Гриши, — вспоминает Алексей.

Мужчины решили пойти к нему домой. По легенде подозреваемого, его приютил троюродный брат. Оказалось, что крышу над головой Александру дали незнакомые ему доверчивые люди, которых он тоже обманул. Алексей решил написать заявление в полицию. Но об обманщике он почти ничего не знал — мужчина не рассказывал ничего о своей жизни.

— Нашли лобзик в ломбарде, по нему вычислили номер телефона, отдали в полицию. Полицейские обещали найти по "транзиту" и по номеру телефона, в итоге кормят сказками до сих пор, — рассказал он Лайфу.

Алексей с друзьями создали группу во "ВКонтакте", где собрались все те, кого обманул злоумышленник. Он также переписывается с бывшей женой подозреваемого. По словам женщины, ей часто пишут люди из разных городов и ищут Александра.