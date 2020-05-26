Шойгу заявил, что все вернувшиеся из Италии российские военные здоровы

Все военнослужащие, направленные в марте в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией, вернулись на родину и абсолютно здоровы. Об этом сегодня президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— В настоящее время работа сводных отрядов... завершена, вся техника выведена, личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что за всё время оказания помощи пострадавшим от пандемии коронавируса странам российские военные продезинфицировали 140 населённых пунктов за границей.

Помимо этого, Шойгу рассказал Путину, что с начала года в российские войска поступило уже 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, а также 75 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в ходе онлайн-совещания с главой государства Сергей Шойгу подчеркнул, что пандемия коронавируса никак не сказалась на боеготовности Российской армии.