Шойгу доложил Путину о сроках исследования разрабатываемой в Вооруженных Силах РФ вакцины от коронавируса

Доклинические исследования разрабатываемой в Вооруженных Силах РФ вакцины от Сovid-19 завершатся 1 июня, клинические - до конца июля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, разработку рекомбинантной вакцины осуществляет 48-й Центральный НИИ войск РХБЗ совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.

- В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля, - сообщил министр.

Ранее Лайф сообщал, что российский научный центр "Вектор" также планирует начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в конце июня. А к концу года планируется выпускать до 15 миллионов доз вакцины в месяц — такого количества хватит для массовой вакцинации населения.