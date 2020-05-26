В Кремле рассказали, как Путин принимает решение о личных встречах на фоне эпидемии коронавируса

Решение о формате рабочих встреч — с кем побеседовать лично, а с кем использовать дистанционные форматы общения — президент Владимир Путин принимает лично. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты. В случае если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи, — добавил он.

Напомним, что на совещании 22 мая Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Он отметил, что темп снижения заболеваний пока неустойчивый, но он есть. Вместе с тем глава государства призвал прислушиваться к российским и зарубежным специалистам, которые говорят о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом.