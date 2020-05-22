Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

— По поступающей объективной информации, оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется, — сказал он.

Российский лидер отметил, что во всех регионах наблюдается снижение заболеваемости CoViD-19, этот темп пока неустойчивый, но он есть. Путин особенно подчеркнул, что такое уменьшение идёт на фоне значительного увеличения количества проводимых тест-исследований, что крайне важно.

— За последние две недели общее число проведённых тестов увеличилось почти на три миллиона. Надо и дальше наращивать эту работу, — сказал президент.