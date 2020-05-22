"Удобно". Кудрявцева рассказала, как делает сама себе тест на коронавирус

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, несмотря на эпидемию коронавируса, продолжает сниматься в телепередачах, в связи с чем ей приходится проверяться на коронавирус. Звезда рассказала, что периодически делает тест на заболевание сама себе. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

— В домашних условиях можно самим сделать тест на CoViD-19 и антитела. Удобно, что не нужно ехать в медучреждения. Делаю периодически, — заявила телеведущая.

По словам Кудрявцевой, результат можно узнать за 15 минут. Она даже продемонстрировала в "Инстаграме", как делает укол в палец и выдавливает кровь в специальное отверстие на тесте. При этом многие подписчики звезды заинтересовались стоимостью такого теста, а другая часть раскритиковала домашний способ тестирования.