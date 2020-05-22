За сутки в России выявили 8894 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили ещё 8894 случая коронавируса, при этом у 42,2% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом общее число случаев с начала эпидемии составило 326 448 во всех 85 регионах страны.

В пятёрке по выявленным случаям за сутки Москва (+2988), Подмосковье (+824), Санкт-Петербург (+389), Нижегородская область (+202), Красноярский край (+150). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

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