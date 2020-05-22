Попова заявила, что ряд регионов уже готов к третьему этапу снятия ограничений

Ряд российских регионов уже готов к третьему этапу снятия ограничений, введённых в связи с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Для каждого этапа у нас в методических рекомендациях абсолютно чётко определены критерии перехода, в том числе необходимо определённое количество тестирований. Для третьего этапа — это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодня значительная часть субъектов уже её достигли, — рассказала она в интервью РИА "Новости".

Попова отметила, что также важен показатель свободных коек, нормы которого для перехода на третий этап изо дня в день достигает ряд субъектов. По словам главы Роспотребнадзора, это вполне реальные цифры, которых можно достичь благодаря правильной организации противоэпидемических мероприятий и ограничений в предыдущие месяцы.