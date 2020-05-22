Роспотребнадзор с начала мая приостановил работу 32 объектов в Москве

В Москве с начала мая Роспотребнадзор приостановил работу 32 городских объектов за несоблюдение противоэпидемического режима во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба управления ведомства по столице.

— По результатам проведённых проверок с первого мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с первого мая в городе было проведено почти четыре тысячи проверок соблюдения противоэпидемического режима, из которых 3,5 тысячи — мониторинговые мероприятия. Чаще всего нарушения были зафиксированы в продуктовых магазинах (51%), а реже всего — на промышленных объектах (15%).