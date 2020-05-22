НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Роспотребнадзор с начала мая приостановил работу 32 объектов в Москве

В столице прошло около четырёх тысяч проверок соблюдения противоэпидемического режима.

353

Фото © Pixabay

В Москве с начала мая Роспотребнадзор приостановил работу 32 городских объектов за несоблюдение противоэпидемического режима во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба управления ведомства по столице.

По результатам проведённых проверок с первого мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с первого мая в городе было проведено почти четыре тысячи проверок соблюдения противоэпидемического режима, из которых 3,5 тысячи — мониторинговые мероприятия. Чаще всего нарушения были зафиксированы в продуктовых магазинах (51%), а реже всего — на промышленных объектах (15%).

Кроме того, в некоторых случаях нарушения устранялись до завершения проверок или в течение одного-двух дней после, такие предприятия продолжили работу в обычном режиме.

Выбор редакции

Loading...