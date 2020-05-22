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Врач рассказала, какие лекарства лучше не принимать при коронавирусе

Она также назвала симптомы, которые бывают в случае тяжёлой формы CoViD-19.

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Фото © Pixabay

При коронавирусной инфекции такие лекарства, как аспирин или анальгин, не помогут сбить температуру. Обратить внимание стоит на парацетамол. Такое мнение выразила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника № 4" Управления делами Президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин, — отметила Вереютина.

По её словам, в случае протекания CoViD-19 в тяжёлой форме у пациентов проявляются неврологические симптомы, такие как головная боль или головокружение.

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