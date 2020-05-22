Врач рассказала, какие лекарства лучше не принимать при коронавирусе

При коронавирусной инфекции такие лекарства, как аспирин или анальгин, не помогут сбить температуру. Обратить внимание стоит на парацетамол. Такое мнение выразила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника № 4" Управления делами Президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

— Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин, — отметила Вереютина.