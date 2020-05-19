Стало известно, какие люди могут быть невосприимчивы к коронавирусу

Люди, перенёсшие атипичную пневмонию, вспышка которой случилась в 2003 году, могут иметь иммунитет к коронавирусу. Дело в том, что антитела, которые вырабатывает вирус SARS-CoV, вероятно, могут пагубно сказываться на вирусе SARS-CoV-2, охватившем планету.

К такому выводу пришли американские и швейцарские учёные. Результаты их совместных исследований опубликовал журнал Nature. По их мнению, одна из разновидностей антител к возбудителю атипичной пневмонии может нейтрализовать S-белок возбудителя CoViD-19, а именно шипы вируса, благодаря которым он цепляется за рецепторы на поверхности клетки. Специалисты считают, что люди, перенёсшие острый респираторный синдром, могут оказаться невосприимчивы к новому коронавирусу.