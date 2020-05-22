Доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что не знает точную причину низкой смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьёву на его канале в "Ютуб".

— Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против CoViD-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации, — отметил специалист.

Мясников также уточнил, что, говоря о "русском чуде", он имел ввиду не только Россию, но и другие страны постсоветского пространства.

Кроме того, медик добавил, что в РФ "не играют" со статистикой, потому что с этим вопросом всё строго. Мясников также рассказал, чем отличается России от стран Запада.

— Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение, — рассказал врач.

Доктор называет ещё одной возможной причиной низкой смертности от коронавируса то, что в нашей стране не так много домов престарелых, чем, например, в Италии. Однако он добавил, что только этим нельзя объяснить "в десять раз меньшую смертность".