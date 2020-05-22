Коронавирус выявили у 38 сотрудников станции скорой помощи на Камчатке

Сразу у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявлена коронавирусная инфекция. Об этом заявил врио председателя краевого правительства Роман Василевский.

По его словам, в течение дня количество случаев может измениться, так как будут поступать результаты анализов. Больше всего случаев — 18 — выявлено у водителей.

— Очаг определён и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы, — отметил Василевский, сообщение которого опубликовано на сайте правительства региона.