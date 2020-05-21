В новгородском детсаду зафиксирована вспышка коронавируса

У троих воспитанников и трёх работников детского сада № 53 в городе Великий Новгород после тестирования было выявлено заболевание коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— В детском саду № 53 Великого Новгорода подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией у трёх детей и трёх работников. У всех болезнь протекает бессимптомно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной вспышки заболевания стал один из сотрудников, у которого ранее был выявлен коронавирус. Он также трудился в детском саду № 76, однако во втором учреждении тестирование детей и работников показало отрицательный результат.

В настоящий момент оба детских сада закрыты, в их помещениях была проведена дезинфекция. Они снова откроют двери только спустя две недели и только при условии, что не будет выявлено новых случаев заболевания.