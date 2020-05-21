В Минздраве уверили, что медики, ведущие борьбу с коронавирусом, получили все надбавки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все стимулирующие надбавки врачам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусной инфекцией, были выплачены.

— Фактически к 15-му числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло, — рассказал глава профильного ведомства в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мурашко, на этот ресурс уже поступило около десяти тысяч различных обращений.