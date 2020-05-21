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В Минздраве уверили, что медики, ведущие борьбу с коронавирусом, получили все надбавки

На специальный ресурс уже поступило около 10 тысяч различных обращений.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все стимулирующие надбавки врачам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусной инфекцией, были выплачены.

Фактически к 15-му числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло, — рассказал глава профильного ведомства в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мурашко, на этот ресурс уже поступило около десяти тысяч различных обращений.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что далеко не все медицинские работники, ведущие борьбу с коронавирусом, получили положенные выплаты и доплаты.

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