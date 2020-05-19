Путин: Деньги получили далеко не все медики, кому они были положены

Выплаты и доплаты получили далеко не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом. Хотя все деньги за апрель должны были поступить до 15 мая. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по поводу выплат медикам в условиях пандемии.

По его словам, в ряде регионов выплачивали совершенно не те суммы, о которых шла речь на совещаниях. В каждом регионе медицинские учреждения организации начали эти доплаты начислять по-разному.

Глава государства отметил, что на дополнительную поддержку было выделено 52 миллиарда рублей. Российский лидер заявил, что выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны: кому и за что идут деньги.

— По имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены, — сказал Путин. — За последние два-три дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении.