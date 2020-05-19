Путин: Деньги получили далеко не все медики, кому они были положены

Выплаты и доплаты получили далеко не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом. Хотя все деньги за апрель должны были поступить до 15 мая. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по поводу выплат медикам в условиях пандемии.
По его словам, в ряде регионов выплачивали совершенно не те суммы, о которых шла речь на совещаниях. В каждом регионе медицинские учреждения организации начали эти доплаты начислять по-разному.
Глава государства отметил, что на дополнительную поддержку было выделено 52 миллиарда рублей. Российский лидер заявил, что выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны: кому и за что идут деньги.
— По имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены, — сказал Путин. — За последние два-три дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении.
Ранее российский лидер заявил, что на 18 мая подано уже более 11 млн заявлений на детскую выплату в десять тысяч рублей. А всего же, по его словам, эта мера поддержки коснётся примерно 22 млн детей от трёх до 16 лет, а вместе с родителями — более чем 50 млн человек. На эти цели планируют выделить 197,2 млрд рублей.