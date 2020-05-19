Путин: Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся примерно 22 млн детей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на 18 мая подано уже более 11 млн заявлений на детскую выплату в десять тысяч рублей. А всего же, по его словам, эта мера поддержки коснётся примерно 22 млн детей от 3 до 16 лет, а вместе с родителями — более чем 50 млн человек. На эти цели планируют выделить 197,2 млрд рублей.

— Эта мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему даже больше, почти на 12 миллионов детей, — сказал президент в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и соцсферы.

Напомним, обратиться за получением выплаты россияне могут с 12 мая. Для этого необходимо подать заявление дистанционно через портал госуслуг — для этого запустили специальный сервис — или лично в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ.