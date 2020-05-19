"Попробовал человеческой крови". Переживший нападение медведя ярославец прокомментировал убийство животного

Житель Ярославля Евгений Золотов, который в ночь на 18 мая чуть не стал добычей медведя прямо на улице города, рассказал Лайфу подробности произошедшего.

— Шёл по улице, на тротуар вышел медведь. Я остановился, бежать некуда. Вокруг никого, он прыгнул на меня. Дальше помню, как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул: "Быстрее садись!", — вспоминает Евгений.

Евгений признался, что, с одной стороны, ему жалко, что медведя убили. Но с другой — это была вынужденная мера. Ведь косолапый мог напасть и на других людей.

— С одной стороны, жалко мишку. А с другой стороны, он уже попробовал человеческой крови. Также была вероятность возвращения медведя в город. А если бы на его пути оказались женщины или дети? Тогда исход был бы гораздо хуже. Поэтому, как бы ни было, жалко мишку, это была вынужденная мера, — добавил мужчина.

Напомним, медведь напал на человека в спальном районе Ярославля в ночь на 18 мая. Спас мужчину от зубов хищника таксист, чей автомобиль был припаркован поблизости. Водитель не растерялся, включил фары и начал сигналить, чем напугал животное.