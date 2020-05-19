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Инфекционист: Москва и Подмосковье вышли на плато по распространению коронавируса

Ситуация с заболеванием в стране стабилизируется.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Москва и Московская область вышли на плато по заболеваемости коронавирусом. Такую оценку дал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Ситуация стабилизируется. В большей степени стабилизируется в Москве и в Московской области на данный момент... Можно сказать, что Москва вышла на плато так называемое, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Такую же точку зрения высказала ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её мнению, нынешний этап эпидемии в России можно назвать плато. Так, уже несколько дней подряд число выявленных случаев в России не превышает 10 тысяч, а в Москве — четырёх тысяч.

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