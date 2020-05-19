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В Совфеде предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

Как считают авторы инициативы, это позволит укрепить здоровье молодых людей для противостояния различным вирусам.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Сенаторы направили Правительству России предложение об увеличении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Как пояснил Лайфу один из сторонников инициативы, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, главная цель проекта — получить более здоровое поколение молодых людей.

Это несколько законодательных инициатив, во главе этого процесса был Вячеслав Фетисов. Он, будучи сенатором, дважды выходил с этими предложениями. Насколько я понимаю, будучи депутатом Государственной думы, он такую же позицию занимает сейчас. Так что он автор этой идеи, мы в данном случае были соавторами и разделяем эту точку зрения, что более поздний возраст знакомства молодого человека и молодого организма с двумя разрешёнными злами, я имею в виду табаком и алкоголем, даёт нам больший шанс получить более здоровое поколение, — отметил сенатор.

Ещё одним из плюсов принятия такой законодательной инициативы Валерий Рязанский назвал укрепление иммунитета граждан, что стало особенно актуально сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщал Лайф, по данным Министерства здравоохранения России, в стране выросла смертность от алкоголя во время эпидемии.

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