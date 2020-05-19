В Совфеде предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

— Это несколько законодательных инициатив, во главе этого процесса был Вячеслав Фетисов. Он, будучи сенатором, дважды выходил с этими предложениями. Насколько я понимаю, будучи депутатом Государственной думы, он такую же позицию занимает сейчас. Так что он автор этой идеи, мы в данном случае были соавторами и разделяем эту точку зрения, что более поздний возраст знакомства молодого человека и молодого организма с двумя разрешёнными злами, я имею в виду табаком и алкоголем, даёт нам больший шанс получить более здоровое поколение, — отметил сенатор.