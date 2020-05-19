В Совфеде предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

Сенаторы направили Правительству России предложение об увеличении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Как пояснил Лайфу один из сторонников инициативы, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, главная цель проекта — получить более здоровое поколение молодых людей.
— Это несколько законодательных инициатив, во главе этого процесса был Вячеслав Фетисов. Он, будучи сенатором, дважды выходил с этими предложениями. Насколько я понимаю, будучи депутатом Государственной думы, он такую же позицию занимает сейчас. Так что он автор этой идеи, мы в данном случае были соавторами и разделяем эту точку зрения, что более поздний возраст знакомства молодого человека и молодого организма с двумя разрешёнными злами, я имею в виду табаком и алкоголем, даёт нам больший шанс получить более здоровое поколение, — отметил сенатор.
Ещё одним из плюсов принятия такой законодательной инициативы Валерий Рязанский назвал укрепление иммунитета граждан, что стало особенно актуально сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Как сообщал Лайф, по данным Министерства здравоохранения России, в стране выросла смертность от алкоголя во время эпидемии.