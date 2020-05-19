Нарколог предупредил о возможном росте женского алкоголизма после самоизоляции

После отмены режима самоизоляции в России может произойти рост женского алкоголизма. Такое заявление сделал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

— Пока продолжается режим самоизоляции, мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценим масштабы проблемы, когда врачи начнут работать в обычном режиме. Предполагаю, что поток пациенток у наркологов увеличится, — передаёт NEWS.ru его слова.

По мнению Исаева, главная причина возможного роста алкоголизма — домашнее насилие. После побоев и оскорблений в 30% случаев женщины ищут спасения в алкоголе. Также дамы "прикладываются к бутылке" из-за неустроенности в личной жизни и одиночества.

Сейчас среди пациентов наркологов в среднем 75% мужчин-алкоголиков и 25% женщин. Но после карантина эксперты ожидают изменения в этой статистике. Примечательно, что чаще всего к алкоголизму склонны дамы более импульсивные и эмоциональные по сравнению с малопьющими или непьющими представительницами слабого пола.