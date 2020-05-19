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Нарколог предупредил о возможном росте женского алкоголизма после самоизоляции

Такую тенденцию могут обнаружить врачи, которые полноценно вернутся к работе.

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Фото © Pixabay

После отмены режима самоизоляции в России может произойти рост женского алкоголизма. Такое заявление сделал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Пока продолжается режим самоизоляции, мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценим масштабы проблемы, когда врачи начнут работать в обычном режиме. Предполагаю, что поток пациенток у наркологов увеличится, — передаёт NEWS.ru его слова.

По мнению Исаева, главная причина возможного роста алкоголизма — домашнее насилие. После побоев и оскорблений в 30% случаев женщины ищут спасения в алкоголе. Также дамы "прикладываются к бутылке" из-за неустроенности в личной жизни и одиночества.

Сейчас среди пациентов наркологов в среднем 75% мужчин-алкоголиков и 25% женщин. Но после карантина эксперты ожидают изменения в этой статистике. Примечательно, что чаще всего к алкоголизму склонны дамы более импульсивные и эмоциональные по сравнению с малопьющими или непьющими представительницами слабого пола.

Ранее сообщалось, что в России стали чаще умирать от злоупотребления алкоголем. Показатели смертности пошли вверх с началом пандемии коронавирусной инфекции.

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