Лайф узнал о странном поведении матери пропавшего в Кировской области мальчика

Мать, чей четырёхлетний сын пропал два дня назад в Кировской области, в свободное время доит соседских коров и считает это своей работой. Об этом Лайфу рассказал знакомый с ситуацией источник. По его словам, именно поэтому в день пропажи она оставила ребёнка одного и ушла из дома.

Во время работы следователей женщина вела себя странно: будто плохо соображала и создавала впечатление человека, который не понимает, что происходит. Сейчас с ней работают сотрудники Следственного комитета.

Напомним, четырёхлетний мальчик пропал 17 мая в посёлке Якино, когда остался дома один. Сперва мать не хотела сообщать о случившемся в полицию, но позже это сделал отец ребёнка. Сейчас его ищут волонтёры, полиция и МЧС.