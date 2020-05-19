"Поздравляю, что вы эту заразу побороли". Путин обратился к переболевшему коронавирусом Мишустину

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением после коронавирусной инфекции. Заявление прозвучало в самом начале совещания с правительством и губернаторами. Кстати, тема сегодняшнего разговора — это стимулирующие оплаты медикам, которые как раз помогают пациентам с этим заболеванием. Ожидалось, что глава государства строго спросит о выполнении его поручений, связанных с материальной поддержкой медицинского персонала, но началось совещание с достаточно тёплой ноты.

Путин: Поздравляю, что вы эту заразу побороли!

— Я хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе, — отметил глава государства. — Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли.

Мишустин в ответ поблагодарил президента за поддержку и добрые слова.

Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции, а сегодня вернулся к полноценной работе.