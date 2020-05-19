"Хочется руками трогать". Сын Газманова на самоизоляции заскучал по зрителям

Российский певец Родион Газманов и его команда из-за пандемии коронавируса были вынуждены перенести десятки концертов и отправиться со всей страной на самоизоляцию. Музыкант признаётся, что за это время невероятно соскучился по зрителям.

— Скучаем по зрителю. Мы с ребятами недавно чуть ли не в слезах вспоминали, как у нас прошёл март и апрель прошлого года. В этом году у нас перенеслось уже более 30 концертов. Хочется видеть, слышать, руками трогать настоящего зрителя, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Заточение вдохновило сына Олега Газманова на новые творческие свершения. На самоизоляции он представил песню "Удалёнка". Однако музыкант уверен, что никакое виртуальное общение не может заменить живое. Поэтому он так же, как и многие россияне, надеется в скором времени вернуться к обычной жизни.