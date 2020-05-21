Тульский губернатор поблагодарил медсестру "в купальнике" за работу

Одна из самых известных медсестёр России, чьё фото в защитном костюме (который оказался слишком прозрачным) облетело буквально весь мир, не будет привлечена к дисциплинарной ответственности. Даже напротив, за свою работу с пациентами, у которых коронавирус, девушка получила поддержку не только от главврача своей больницы, но и от губернатора Тульской области. Об этом сообщают "Вести-Тула".

— Как только её фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и её, и всех медиков. Это позиция нашего губернатора, — рассказала журналистам руководитель медучреждения Анна Савищева.

По словам главврача, в отношении девушки не было никаких письменных дисциплинарных взысканий и сейчас она продолжает работать в прежнем графике. Савищева также отметила, что внезапно ставшая знаменитой сотрудница — это прежде всего профессионал, который оказывает медицинскую помощь на высоком уровне. Она подчеркнула, что позиция медучреждения в данном вопросе заключается в том, что медики заслуживают благодарности за то, что они делают, а не порицаний за внешний вид.