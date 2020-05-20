Онищенко раскритиковал тульскую медсестру в купальнике, но призвал не судить её строго

Медсестра, которая надела защитный костюм поверх купальника в тульской областной больнице, поступила неэтично, считает бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Конечно, надевать купальный костюм бикини под прозрачную форму — это неэтично. Девочка явно себя неадекватно повела, тем более что речь идёт о зоне, где находятся больные. Причём больные температурящие. Естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела, — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом Онищенко призвал не судить медика, а искать корень проблемы, а именно — продумать для медперсонала, работающего с заражёнными CoViD-19, более удобную форму. Он предположил, что матерчатые защитные костюмы должны быть намного удобнее и комфортнее, чем пластиковые. Депутат также выразил надежду, что после этого случая руководство больниц больше не допустит подобных инцидентов.