"Герметично — вопросов нет". Эксперт оценил идею прозрачных гробов для умерших от CoViD-19

Дизайнерские гробы с прозрачной крышкой для умерших от коронавирусной инфекции не нарушат санитарных требований, но вряд ли в таком погребении есть необходимость. Такое мнение изложил Лайфу президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш, комментируя новое предложение в Москве — частично стеклянные гробы, чтобы родные могли попрощаться с человеком и не подхватить от него CoViD-19.
— Санэпидемнадзор говорит хоронить в закрытых гробах, но вы же понимаете, что близкие люди перед закрытием гроба видят, кого хоронят, им предоставляют эту возможность. Это когда скопище народу провожает, его не открывают, а для близких, родных показывают. А то, что там стеклянные или не стеклянные, — ради бога. Герметично — вопросов нет, — полагает Кодыш.
По мнению Кодыша, если с санитарной точки зрения проблем не будет, то по поводу религиозной позиции для необычного стартапа всё не так радужно. Последователи всех конфессий хоронят людей в закрытых гробах — это сложившийся ритуал. Поэтому идея со стеклянной крышкой вряд ли будет пользоваться популярностью.
— Христиане, иудеи, люди других вероисповеданий — они не привыкли хоронить в прозрачных гробах. Хоронят в закрытых гробах. Есть же ритуал, и мы как-то к этому привыкли. Я думаю, что спроса на прозрачные гробы не будет. А так можно хоть из золота, платины. Это, конечно, не извращение, но не норма. Сегодня окошко в гробу, завтра — телефон, — добавил Павел Кодыш.
Как сообщила Лайфу пресс-служба Роспотребнадзора, никаких общероссийских требований по особенностям гроба для умерших от коронавируса нет. Главное — факт закрытой крышки.
Ранее Лайф рассказывал, как ритуальщикам из Смоленска пришлось извиняться за вирусную акцию на памятники. Объявление региональных маркетологов (скидка по промокоду "Корона") обсуждали (и осуждали) пользователи соцсетей по всей стране. Однако владелец фирмы заверил, что хайпануть или оскорбить кого-то он точно не хотел.