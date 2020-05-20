"Герметично — вопросов нет". Эксперт оценил идею прозрачных гробов для умерших от CoViD-19

Дизайнерские гробы с прозрачной крышкой для умерших от коронавирусной инфекции не нарушат санитарных требований, но вряд ли в таком погребении есть необходимость. Такое мнение изложил Лайфу президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш, комментируя новое предложение в Москве — частично стеклянные гробы, чтобы родные могли попрощаться с человеком и не подхватить от него CoViD-19.

— Санэпидемнадзор говорит хоронить в закрытых гробах, но вы же понимаете, что близкие люди перед закрытием гроба видят, кого хоронят, им предоставляют эту возможность. Это когда скопище народу провожает, его не открывают, а для близких, родных показывают. А то, что там стеклянные или не стеклянные, — ради бога. Герметично — вопросов нет, — полагает Кодыш.

По мнению Кодыша, если с санитарной точки зрения проблем не будет, то по поводу религиозной позиции для необычного стартапа всё не так радужно. Последователи всех конфессий хоронят людей в закрытых гробах — это сложившийся ритуал. Поэтому идея со стеклянной крышкой вряд ли будет пользоваться популярностью.

— Христиане, иудеи, люди других вероисповеданий — они не привыкли хоронить в прозрачных гробах. Хоронят в закрытых гробах. Есть же ритуал, и мы как-то к этому привыкли. Я думаю, что спроса на прозрачные гробы не будет. А так можно хоть из золота, платины. Это, конечно, не извращение, но не норма. Сегодня окошко в гробу, завтра — телефон, — добавил Павел Кодыш.

Как сообщила Лайфу пресс-служба Роспотребнадзора, никаких общероссийских требований по особенностям гроба для умерших от коронавируса нет. Главное — факт закрытой крышки.