"Уйди из жизни красиво". Российская фирма продаёт элитные дизайнерские гробы для жертв коронавируса

"Коронавирусные гробы. Уйди из жизни красиво". Под таким слоганом на одном из сайтов объявлений стартовали продажи этого экзотического товара. Продавец обещает покупателю изделие из дорогой породы дерева, дополненное высококачественной фурнитурой. Но главная фишка дизайнерского гроба — это прозрачный корпус. Мол, даже если вас не пустят на кладбище из-за мер безопасности, вы сможете проводить покойного в последний путь, наблюдая за процессией издалека. Кстати, на каждом изделии выгравирована модель коронавируса. Авторы объявления объясняют: с одной стороны, это "стильный художественный элемент", а с другой — деталь, "подчёркивающая причину смерти".

Цена вопроса — 130 тысяч рублей за единицу товара, два цвета на выбор — алый или графит. А вот заказов, признаются, пока не много, фирма только начала раскрутку.

— То, что мы разместили на сайте, — это прототип, сейчас мы запускаем этот объект в продажу, — рассказал Лайфу представитель фирмы-производителя Алексей Лебедев. — Хотим собрать первые заявки либо по предзаказу, либо с какой-то частичной оплатой, либо по полной предоплате, потому что мы заказываем и материалы, и изготавливаем частично тоже за границей. У нас поставщики из Белоруссии, а дерево итальянское, поэтому это всё дорогостоящая история.

Отметим, что коронавирус достаточно серьёзно повлиял на ритуальную сферу. Жертв эпидемии хоронят в закрытых гробах, на дно могилы засыпают хлорную известь, а присутствие провожающих в последний путь должно быть минимальным. Даже родственники часто не могут проститься с усопшим — их в целях безопасности просят оставаться за ограждением.

Похороны пациентов, умерших от коронавируса, на Бутовском кладбище столицы. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Однако авторы похоронного "ноу-хау" уверены, что прозрачный корпус изделий позволит им обойти ряд введённых запретительных нюансов: покойника как минимум будет видно. А этическая сторона вопроса их, похоже, мало волнует.

— Мы отдаём дань моде, ведь сейчас все говорят об этом коронавирусе, — продолжает собеседник Лайфа. — У нас идея чисто предпринимательская, коммерческая. Мы бы хотели и заработать, и при этом показать людям, что можно уходить из жизни красиво и стильно.

Схема изделия. Предоставлена Лайфу производителем