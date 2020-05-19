Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве продлится ещё долго

Москвичам предстоит ещё долго жить в режиме самоизоляции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. При этом отметил, что нужно не просто запастись терпением, а осознавать "страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми".

— Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приёмным отделением и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение, и всё станет ясно. Ситуация не так проста и далека ещё от идеальной, — отметил Собянин.

Мэр добавил, что ограничительные меры, которые введены в Москве, довольно лёгкие, если сравнивать с другими странами. По его словам, прогулки по Москве разрешат, когда значительно снизится смертность и заболеваемость от коронавируса.