Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве продлится ещё долго

Москвичам предстоит ещё долго жить в режиме самоизоляции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. При этом отметил, что нужно не просто запастись терпением, а осознавать "страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми".
— Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приёмным отделением и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение, и всё станет ясно. Ситуация не так проста и далека ещё от идеальной, — отметил Собянин.
Мэр добавил, что ограничительные меры, которые введены в Москве, довольно лёгкие, если сравнивать с другими странами. По его словам, прогулки по Москве разрешат, когда значительно снизится смертность и заболеваемость от коронавируса.
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Как сообщал Лайф, по данным специалистов, Москва и Подмосковье вышли на плато по распространению коронавируса. За минувшие сутки в России CoViD-19 подтвердился у 9263 человек. Причём у 43,1% (3988) из них клинических проявлений болезни нет. Выписан по выздоровлению 5921 человек, то есть более половины от общего количества новых случаев.