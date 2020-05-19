В Казани сотрудница полиции без маски и перчаток выписала гражданину штраф за отсутствие (угадайте, чего)

В Татарстане разгорелся скандал из-за сотрудницы полиции, которая составляла административные протоколы на нарушителей масочно-перчаточного режима, хотя сама находилась при исполнении без перчаток и маски на лице. Видео в момент оформления штрафа снял местный житель и выложил его в Сеть. На кадрах девушка, одетая в форменную одежду, действительно не имеет индивидуальных средств защиты. К слову, в самой полиции данный факт признали и обещали наказать нарушительницу.

— В Управлении МВД России по городу Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на неё будет наложено дисциплинарное взыскание, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что дефицита средств индивидуальной защиты у них нет: личный состав полностью обеспечен масками и перчатками, ношение которых в обязательном порядке предусмотрено при общении с гражданами.

К слову, за минувшие сутки на территории Татарстана выявлено 88 новых случаев коронавируса, из них 51 случай — в Казани. Из числа новых заражённых по республике 20 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма. В целом по России, как уже сообщал Лайф, за минувшие сутки CoViD-19 подтвердился у 9263 человек. Причём у 43,1% (3988) из них клинических проявлений болезни нет. Выписан по выздоровлении 5921 человек, то есть более половины от количества новых случаев.