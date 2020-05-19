В Казани сотрудница полиции без маски и перчаток выписала гражданину штраф за отсутствие (угадайте, чего)

В Татарстане разгорелся скандал из-за сотрудницы полиции, которая составляла административные протоколы на нарушителей масочно-перчаточного режима, хотя сама находилась при исполнении без перчаток и маски на лице. Видео в момент оформления штрафа снял местный житель и выложил его в Сеть. На кадрах девушка, одетая в форменную одежду, действительно не имеет индивидуальных средств защиты. К слову, в самой полиции данный факт признали и обещали наказать нарушительницу.
Видео © "ВКонтакте" / "Регион-116 | Казань"
— В Управлении МВД России по городу Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на неё будет наложено дисциплинарное взыскание, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что дефицита средств индивидуальной защиты у них нет: личный состав полностью обеспечен масками и перчатками, ношение которых в обязательном порядке предусмотрено при общении с гражданами.
К слову, за минувшие сутки на территории Татарстана выявлено 88 новых случаев коронавируса, из них 51 случай — в Казани. Из числа новых заражённых по республике 20 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма. В целом по России, как уже сообщал Лайф, за минувшие сутки CoViD-19 подтвердился у 9263 человек. Причём у 43,1% (3988) из них клинических проявлений болезни нет. Выписан по выздоровлении 5921 человек, то есть более половины от количества новых случаев.
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Ранее Лайф рассказывал о парализованной москвичке, которая целый год соблюдала вынужденную самоизоляцию, но всё равно получила штраф. Женщина не смогла установить приложение "Социальный мониторинг" — её старый телефон просто не поддерживает такую функцию, — за что и получила денежное взыскание. Однако, когда история получила огласку, власти рассмотрели жалобу заявительницы в приоритетном порядке и отменили штраф.