"Мы побороли самые страшные сценарии". Собянин рассказал о ходе борьбы с эпидемией в Москве

Власти Москвы готовились, что к середине мая количество заболевших коронавирусом достигнет критической отметки для столичной системы здравоохранения, однако этого негативного сценария удалось избежать. Об этом в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Примечательно было то, что три-четыре недели назад мы вообще прогнозировали на сегодняшний день, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализаций тяжелобольных, что наша система просто не справится. Это был огромный стресс — такое будущее просчитывать и готовиться к нему— сказал мэр столицы.

То, что этот ужасный прогноз не сбылся, Собянин назвал заслугой в первую очередь москвичей. Жители города ответственно подошли к требованиям в условиях пандемии. При этом мэр признал, что столице ещё долго предстоит жить в тех ограничениях из-за коронавируса, которые есть сейчас.

Собянин отметил, что есть лишь один способ сократить срок действия ограничительных мер — соблюдать все правила и рекомендации властей по предупреждению распространения инфекции.