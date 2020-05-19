"С понедельника". Собянин проанонсировал открытие МФЦ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 25 мая, в столице откроются многофункциональные центры. Тем не менее, по словам градоначальника, москвичи по-прежнему находятся в серьезной зоне риска. Ранее Собянин предложил научить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами, так как именно они сейчас больше всех нуждаются в открытых МФЦ, но вместе с тем входят в основную группу риска.

- Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, нужно действовать адекватно этой угрозе, она не придумана, - указал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как уже сообщал Лайф, за минувшие сутки в России CoViD-19 подтвердился у 9263 человек. Причём у 43,1% (3988) из них клинических проявлений болезни нет. Выписан по выздоровлению 5921 человек, то есть более половины от количества новых случаев.